Президенти Туреччини та України привітали Ільхама Алієва з перемогою на виборах

Президенти Туреччини та України привітали Президента Азербайджану Ільхама Алієва з перемогою на виборах, за попередніми підсумками яких він набрав майже 85% голосів.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на азербайджанські ЗМІ.

Президентські вибори пройшли в Азербайджані 9 жовтня, ЦВК визнав їх такими, що відбулися. Явка склала 72,31%.

За попередніми даними ЦВК, Алієв лідирує з 84,72% голосів за підсумками обробки даних з 72% виборчих дільниць. Друге місце займає кандидат від опозиції Джаміль Гасанли з результатом 5,18%. Кожен з решти восьми кандидатів набрав менше 2,5%.

Згідно з повідомленнями агентства Trend і держтелеканалу AzTV, Президент Туреччини Абдулла Гюль подзвонив Алієву та привітав "з великою перемогою", побажавши йому успіхів на цій посаді.

Алієву подзвонив і Президент України Віктор Янукович, побажавши успіхів на вищій державній посаді в ім'я благополуччя азербайджанського народу.

Крім того, глава Азербайджану провів розмову з турецьким прем'єром Реджепом Тайіпом Ердоганом, який також привітав його з перемогою і побажав успіхів.

Результати виборів не збіглися з результатами, які потрапили в соцмережі напередодні дня голосування.