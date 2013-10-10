Янукович та прем’єр-міністр Туреччини взяли участь у презентації Ан-158

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, генеральний конструктор державного підприємства «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К.Антонова» Дмитро Ківа ознайомив Януковича та Ердогана з основними характеристиками літака та з його можливими модифікаціями для використання як пасажирський, військовий чи медичний літак.

Янукович та Ердоган піднялися на борт літака, оглянули кабіну пілотів та салон.

Презентація відбулася на території міжнародного аеропорту Анкари.

*** Ан-158 призначений для перевезення до 99 пасажирів на відстані до 3000 км. Розроблений на базі регіонального реактивного літака нового покоління Ан-148.

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Літак має високий ступінь уніфікації з попередником, зокрема, в них єдині основні системи, двигуни, обладнання кабіни екіпажу та системи керування. Спільними є системи технічного обладнання та ремонту, а також підготовки та навчання екіпажів. За рівнем комфорту пасажирської кабіни ці літаки відповідають найсучаснішим магістральним лайнерам, за характеристиками та рівнем безпеки - найсучаснішим світовим стандартам та вимогам.

Ан-158 зможе виконувати польоти: вдень і вночі, у будь-яку пору року, в простих та складних метеорологічних умовах; при температурах навколишнього повітря від -55 до +45 градусів; використовуючи високогірні аеродроми; на міжнародних трасах.

Ан-158 виконав свій перший політ 28 квітня 2010 року. До початку 2011 року ДП «Антонов» завершив роботи з сертифікації літака. 28 лютого 2011 року літак отримав сертифікати Міждержавного авіаційного комітету країн СНД та Державної авіаційної адміністрації України на відповідність літака Авіаційним правилам АП-25, гармонізованим з відповідними американськими правилами FAR-25 та європейськими CS-25. Після програми сертифікаційних випробувань Ан-158 пройшов випробування з розширення умов експлуатації. В лютому 2011 року літак виконав 16 польотів в Ірані, довівши, що здатен базуватися на аеродромах, розташованих на висоті 2200 м над рівнем моря. Серійне виробництво Ан-158 розгорнуто на «Серійному заводі «Антонов». В кооперації з виготовлення Ан-158 беруть участь більше 200 підприємств з 15 країн.