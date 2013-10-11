Янукович привітав збірну з баскетболу з прекрасним результатом на Євробаскеті

«Перш за все, хочу всіх привітати з прекрасним результатом, що наша збірна увійшла до чемпіонату Європи вперше в історії, до шістки кращих команд Європи», - сказав Президент під час зустрічі.

На переконання Глави держави, отриманий високий результат дає можливість українським баскетболістам показати себе на Чемпіонаті світу, який відбудеться в Барселоні в лютому 2014 року.

За його словами, досягнення українських баскетболістів є важливими в контексті підготовки України до проведення Євробаскету-2015. «Ви як люди, які взяли сьогодні у свої руки прапор України, маєте можливість увійти до історії розвитку українського баскетболу», - сказав Президент.

Віктор Янукович зазначив, що в рамках підготовки вже будується необхідна спортивна інфраструктура.

На переконання Глави держави, Україна останнім часом досягла значних успіхів як у баскетболі, так і в інших видах спорту, зокрема в тенісі.

«Це свідчить про те, що ми на правильному шляху, і нам потрібно якомога більше молоді залучати до занять спортом», - підкреслив він, додавши, що успіхи представників Національної збірної є прикладом для наслідування молодого покоління українців.

Віктор Янукович наголосив, що досягнення українських спортсменів є візитною карткою країни на світовій арені. Як зазначив Президент, під час його розмови з Президентом США Барак Обама згадував про відомого в усьому світі баскетболіста Олександра Волкова.

У свою чергу, члени збірної з баскетболу подарували Віктору Януковичу іменну футболку та м’яч із підписами членів команди.

«Ми завдяки Вашій підтримці створили умови для збірної», - сказав президент Федерації баскетболу України Олександр Волков.

Він зазначив, що підготовка спортсменів для участі у Чемпіонаті була проведена на найвищому рівні. «Ми гордо ходили в майках України Любляною і відчували підтримку», - сказав він. О.Волков підкреслив інтерес медіа та громадськості до перемог української збірної та зауважив, що це для українських спортсменів є великою відповідальністю. «Ще раз дякую за те, що баскетболу дали друге життя», - підкреслив президент Федерації баскетболу України.

ДОВІДКА

З 4 по 22 вересня 2013 року Національна чоловіча збірна команда України з баскетболу брала участь у фінальній частині чемпіонату Європи у м. Любляна (Словенія). Зігравши у своїй підгрупі п’ять ігор із командами Бельгії (58:57), Ізраїлю (74:67), Німеччини (88:83), Франції (71:76) та Великої Британії (87:68), Команда вийшла до наступного етапу, потрапивши до 12 кращих команд Європи.

Вперше в історії команда братиме участь у фінальних змаганнях чемпіонату світу 2014 року в Іспанії. Жеребкування фінальних змагань відбудеться в лютому 2014 року.

Завдяки успішному виступу у фінальній частині Чемпіонату Європи 2013 року команда у світовому рейтингу піднялась на 45 місце.