Опозиція має ініціювати закони, які дозволять Тимошенко виїзд за кордон - політологи

«Опозиція сьогодні зосередилася на звинуваченнях у тому, що влада не хоче відпускати Тимошенко лікуватися до Німеччини. У тому числі на вимогах до Президента організувати від'їзд екс-прем'єра на лікування. Однак очевидно, і про це вже неодноразово говорилося - законодавча база на сьогоднішній день не дозволяє відправити Тимошенко за кордон. Закони потрібно міняти. І міняти їх повинен парламент. В опозиції це чудово розуміють. Тим більше дивно, що представниками опозиційних сил досі не розроблений і не поданий на розгляд Верховної Ради пакет відповідних змін до законодавства. І що опозиція не наполягає на терміновому розгляді і затвердженні такого пакету», - зазначив президент Української академії політичних наук Микола Михальченко.

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Нагадаємо, Уповноважений з прав людини українського парламенту Валерія Лутковська через статус Юлії Тимошенко, а також з причини нинішнього правового становища України на даний момент не бачить жодних правових підстав для лікування екс-прем'єра за кордоном. Однак вона не виключає, що такі підстави можуть з'явитися. «Може бути укладена міждержавна угода між Україною і Німеччиною, яка забезпечила б можливість отримання медичного лікування укладеними за кордоном, але в даний час це неможливо згідно з нормами українського права» , - зазначила Валерія Лутковська.

У свою чергу політолог Кость Бондаренко акцентує, що чинне в Україні законодавчо сьогодні не дозволяє нашій державі успадковувати приклад деяких європейських країн, де ув'язненим в окремих випадках може надаватися медична допомога за кордоном. Для того, щоб українські в'язні могли отримати таку можливість, Верховній Раді необхідно змінити законодавчу базу.

« Це питання має вирішуватися на законодавчому рівні , рівні Верховної Ради України » , - зазначає Кость Бондаренко.