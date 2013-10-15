Янукович: Підписання Угоди з ЄС є ключовим завданням для України
Підписання Угоди про асоціацію з ЄС є ключовим завданням для України, наголосив Президент України Віктор Янукович під час виголошення спільної заяви з Президентом Естонської Республіки Тоомасом Ільвесом.
Як передає кореспондент УНІАН, президент зауважив, що сьогодні завершується підготовка до Вільнюського саміту “Східного партнерства”.
“Хочу підкреслити, що підписання Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Україною під час цього саміту є нашим ключовим завданням”, - сказав Президент України.
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Янукович висловив переконання, що підписання Угоди про асоціацію відповідає інтересам як України, так і країн-членів Євросоюзу.
“Україна налаштована розпочати імплементацію положень Угоди про асоціацію вже після її підписання”, - сказав Янукович.
За його словами, Україна відчує практичні переваги взаємодії з Європейським Союзом незабаром після підписання угоди про зону вільної торгівлі, яка є складовою Угоди про асоціацію.
«Ми очікуємо, зокрема, запровадження поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, що дозволить як українцям, так і європейцям уже незабаром відчути практичні переваги взаємодії між Україною та ЄС у новому форматі», - зазначив він.