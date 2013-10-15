На помилування Тимошенко сподіватися марно - регіонал

Про це заявив народний депутат України, член парламентської фракції ПР Євген Мураєв.

«На цьому тлі дивним виглядає заява, поширена прес-службою «Батьківщини». Вони дарма думають, що хтось буде вирішувати проблему Тимошенко за них. Партія, яку формально очолює сама Тимошенко, а реально - Арсеній Яценюк, фактично відмовилася робити будь-які кроки назустріч створенню законодавчої бази для звільнення Тимошенко.

«Хочете звільнити Тимошенко - робіть все самі!» - Ось позиція «Батьківщини». Вона контрпродуктивна. Це по суті ультиматум, на який ніхто ніколи не погодиться. Якщо «Батьківщині» не потрібне лікування Тимошенко в Німеччині, то нехай так прямо і скажуть», - звернув увагу політик, повідомляє прес-служба ПР.

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«Звільнення засуджених в Україні здійснюється в межах норм Конституції України та Положення про порядок здійснення помилування. І якщо читати їх уважно, не складно побачити, чого не вистачає для звільнення Тимошенко», - сказав депутат.

«Юлія Тимошенко не відбула половину визначеного судом терміну покарання. Вона не розкаялася в скоєному, не компенсувала завдану шкоду. Чи не багато передбачених законом перешкод для помилування? Зараз Тимошенко не має права на помилування і не може на нього законно претендувати», - додав політик.

«Крім того, у судах розглядаються ще дві справи щодо Тимошенко. Вона, до речі, всіляко уникає участі в судовому розгляді, оскільки знає, що проти неї зібрано достатньо доказів, щоб довести її провину ще по двох справах. Тому вона затягує розгляд справи», - зазначив Євген Мураєв.

«Чому однопартійці Тимошенко не хочуть нічого зробити, щоб допомогти своєму лідеру? Можливо тому, що Арсеній Яценюк та його команда найбільше бояться побачити Тимошенко в Німеччині. Адже тоді вона буде керувати «Батьківщиною», а не він. І для нього це набагато страшніше, ніж провал євроінтеграції України. Оскільки такий варіант зводить нанівець всі його кар'єрні амбіції», - сказав парламентарій.

«У справі Тимошенко м'яч на полі опозиції. І вони самі затягують з ініціативою і марно витрачають дорогоцінний час, адже зміни до законодавства не так швидко вносяться, а до вільнюський саміту залишилося всього 6 тижнів», - додав він.

«І якщо через Тимошенко буде зірваний вільнюської саміт, провина за це ляже на опозицію, яка поставила в залежність від долі Тимошенко долі 45 млн громадян і нічого не хоче робити, щоб допомогти своєму засудженому лідеру», - підкреслив Євген Мураєв.