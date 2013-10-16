У Львові відбудеться перший Міжнародний конкурс скрипалів Олега Криси

Музична компанія «Світ класичної музики» започаткувала у Львові перший Міжнародний конкурс скрипалів Олега Криси.

Конкурс проходитиме з 24 жовтня по 3 листопада 2013 року в приміщеннях консерваторії та філармонії Львова за участю всесвітньовідомого українського скрипаля Олега Криси та за підтримки торгової марки «Світоч».

Участьу конкурсі скрипалів може взяти кожен молодий виконавець-віртуоз віком від шістнадцяти до двадцяти восьми років незалежно від громадянства. Конкурс відбуватиметься у три тури та завершиться гала-концертом переможців. Судити молодих виконавців буде представницьке журі, до складу якого увійшли найкращі скрипалі, педагоги України та світу.

Призовий фонд конкурсу складає близько 900 тисяч гривень.

Дізнатися всі деталі про конкурс можна на офіційному сайті: www.olehkrysa-competition.com

Також “Світоч” запровадив конкурс для молодих обдарованих українських композиторів, яким пропонують написати музичний твір, що стане візитною карткою конкурсу, а його автор отримає грошову нагороду. Конкурс проводиться в номінації «Твір для скрипки у супроводі камерного оркестру або фортепіано».

Взяти участь у конкурсі «Солодка мелодія для скрипки» можуть громадяни України віком від 18 до 40 років. До участі допускаються твори, що не виконувалися публічно, непублікувалися видавництвами та не отримували премій на іншихконкурсах.

Зареєструватися для участі,подати свої твори та ознайомитись із детальними умовами конкурсу можна на сайті: http://olehkrysa-competition.com/svitoch/.

За детальною інформацією - звертайтеся за телефонами: тел. (044) 490 8000, (044) 496 1031