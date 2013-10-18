Майбутні нардепи не показуватимуть ЦВК свої доходи
Кандидатам у народні депутати, які братимуть участь у виборах 2015 року, декларації про доходи до Центрвиборчкому подавати буде не потрібно.
Про це йдеться на сайті ЦВК.
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Згідно з інформацією, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кандидатів у народні депутати України до ЦВК не подаються.
Нагадаємо, 16 жовтня в Україні розпочалась виборча кампанія для проведення 15 грудня повторних виборів народних депутатів в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197 та 223.
Після парламентських виборів 2012 року Центрвиборчком прийняв постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах 28 жовтня у п'яти одномандатних округах: № 94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) і №223 (Київ).
5 вересня цього року Верховна Рада призначила на 15 грудня повторні вибори у п’яти проблемних округах.
ЦВК оголосила про початок з 16 жовтня виборчого процесу повторних виборів до парламенту у п’яти округах.