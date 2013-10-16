Загроза фальсифікацій на повторних виборах зберігається - експерти

Таку думку висловили провідні українські політичні експерти під час опитування, проведеного з 9 по 14 жовтня Агентством стратегічних комунікацій Res Publica.

Думка українських політологів щодо чесності майбутніх виборів розділилася. Так, 43,3% респондентів вважають, що вибори пройдуть без порушень або порушення будуть несуттєвими, а 36,7% прогнозують, що результати виборів будуть сфальсифіковані. При цьому 20,0% опитаних вагалися з відповіддю.

Крім того, експерти впевнені, що вибори у «проблемних» округах ніяк не вплинуть на рівень протестних настроїв у суспільстві. Таку думку висловили 76,7% респондентів. У той же час, 20,0% вважають, що повторні вибори призведуть до зростання протестних настроїв. При цьому, ніхто з опитаних (0,0%) не зазначив, що в результаті виборів протестні настрої підуть на спад. І 3,3% не змогли дати свій прогноз.

В опитуванні взяли участь наступні експерти: Біденко Артем (політолог, експерт з рекламних комунікацій), Богуш Денис (політтехнолог, президент компанії Bohush Communications), Бондаренко Кость (політолог, Голова правління Інституту української політики та Фонду «Українська політика»), Булавін Олександр (політтехнолог), Булгак Павло (журналіст, політичний експерт), Гайдай Сергій (політтехнолог, директор зі стратегічного планування соціально-інжинірингового агентства «Гайдай.Ком»), Гарань Олексій (політолог, професор кафедри політології Києво-Могилянської академії), Голобуцький Олексій (політтехнолог, заступник директора Агентства моделювання ситуацій), Джангіров Дмитро (політолог, політтехнолог), Жданов Ігор (політолог, президент аналітичного центру «Відкрита політика»), Кругляковський Павло (політтехнолог), Віталій Кулик (політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства), Луценко Анатолій (політтехнолог, директор компанії «GMT Group»), Магда Євген (політичний оглядач), Макітра Ярослав (політтехнолог), Матвієнко Костянтин (політолог, експерт Корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика»), Михальченко Микола (політолог, соціолог, завідувач відділом Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України), Піховшек В'ячеслав (політичний аналітик), Покальчук Олег (соціальний психолог), Поляков Володимир (політтехнолог), Попов Ігор (політолог), Портніков Віталій (журналіст, політичний оглядач, президент телеканалу ТВі), Столярчук Дмитро (політичний експерт, директор комунікаційної компанії «Агентство медіастратегій»), Стоякін Василь (політолог, політтехнолог, директор «Центру політичного маркетингу»), Таран Сергій (політолог, Голова Правління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір»), Філіндаш Євген (політолог), Цибулько Володимир (політолог), Черненко Олександр (політичний експерт, Голова правління Комітету виборців України), Якименко Юрій (заступник Генерального директора, директор політико-правових програм, Центр Разумкова), Яхно Олеся (політичний експерт).