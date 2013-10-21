Законопроект про лікування ув'язнених за кордоном тимчасово відкличуть - Єфремов
Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов стверджує, що позафракційний народний депутат Сергій Міщенко відкличе свій законопроект стосовно лікування ув'язнених за кордоном для внесення до нього змін.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Олександр Єфремов сказав під час брифінгу після Погоджувальної ради, відповідаючи на запитання журналістів, чи потребує законопроект, згідно з яким екс-прем’єр Юлія Тимошенко змогла б виїхати на лікування, укладання якихось міжнародних угод.
“Я сподівався, що за умови тих домовленостей, які є, при умові заяви Президента, що він сказав, що як тільки парламент ухвалить закон... Я прийду сьогодні на Погоджувальну раду і принаймні Яценюк підніметься і скаже, що “ми підготували відповідний законопроект, ми пропонуємо його розглянути”, - сказав Єфремов і додав, що цього не відбувається, що викликає сумнів, чи дійсно колеги хочуть робити те, про що говорять.
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“Єдиний законопроект, який я бачу на сьогоднішній день — це законопроект Міщенка. Він є і лише навколо цього законопроекту можна вести дискусію, тому що інших документів просто немає зареєстрованих”, - сказав лідер фракції ПР і додав, що якщо інших законопроектів не буде — потрібно створювати робочу групу, яка працюватиме над законопроектом Міщенка.
Водночас, зауважив Єфремов, за його інформацією, Міщенко хоче відкликати свій законопроект для внесення доповнень і потім знову внести його до парламенту.
“Принаймні мені мої колеги говорять так. Якщо це так, то напевно є якісь питання, які навіть автор хоче доопрацювати”, - сказав Єфремов.