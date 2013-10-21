Законопроект про лікування ув'язнених за кордоном тимчасово відкличуть - Єфремов

Як передає кореспондент УНІАН, про це Олександр Єфремов сказав під час брифінгу після Погоджувальної ради, відповідаючи на запитання журналістів, чи потребує законопроект, згідно з яким екс-прем’єр Юлія Тимошенко змогла б виїхати на лікування, укладання якихось міжнародних угод.

“Я сподівався, що за умови тих домовленостей, які є, при умові заяви Президента, що він сказав, що як тільки парламент ухвалить закон... Я прийду сьогодні на Погоджувальну раду і принаймні Яценюк підніметься і скаже, що “ми підготували відповідний законопроект, ми пропонуємо його розглянути”, - сказав Єфремов і додав, що цього не відбувається, що викликає сумнів, чи дійсно колеги хочуть робити те, про що говорять.

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“Єдиний законопроект, який я бачу на сьогоднішній день — це законопроект Міщенка. Він є і лише навколо цього законопроекту можна вести дискусію, тому що інших документів просто немає зареєстрованих”, - сказав лідер фракції ПР і додав, що якщо інших законопроектів не буде — потрібно створювати робочу групу, яка працюватиме над законопроектом Міщенка.

Водночас, зауважив Єфремов, за його інформацією, Міщенко хоче відкликати свій законопроект для внесення доповнень і потім знову внести його до парламенту.

“Принаймні мені мої колеги говорять так. Якщо це так, то напевно є якісь питання, які навіть автор хоче доопрацювати”, - сказав Єфремов.