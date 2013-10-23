ВР ратифікувала угоду про перевезення ядерних відходів між РФ та Угорщиною

Верховна Рада ратифікувала Угоду між Кабінетом міністрів України, урядом Російської Федерації та урядом Угорщини про перевезення ядерних матеріалів між РФ та Угорщиною через територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 255 народних депутатів із 375 зареєстрованих у сесійній залі.

Угода була підписана 17 жовтня 2012 року в Києві. Вона набирає чинності на дев’ятий день з дати одержання депозитарієм останнього письмового повідомлення про виконання сторонами внутрішньодержавних процедур.

Угода регулює питання забезпечення безпеки та розподілу відповідальності Сторін при здійсненні міжнародних перевезень ядерних матеріалів, забезпечує створення відповідних договірно-правових умов для гарантії безпеки довкілля при здійсненні міжнародного співробітництва та реалізацію переваг України як транзитної держави, відзначається у пояснювальній записці.

В угоді зазначається, що перевезення спеціальних вантажів здійснюється залізничним транспортом у прямому сполученні без перевантаження територією України, Росії та Угорщини.

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Перетин кордону держав сторін персоналом супроводу спеціальних вантажів і вартою (охороною), переміщення через державні кордони спеціальних вантажів, а також озброєння та спорядження варти (охорони) і персоналу супроводу здійснюється згідно до законодавства кожної зі сторін, а також для Росії - правових актів Митного союзу і Єдиного економічного простору, а для Угорщини – законодавства Європейського Союзу, зокрема, правових норм ЄС з атомної енергії.

Обов’язковою умовою для здійснення перевезень спеціальних вантажів в рамках угоди є наявність контрактів, що укладаються між юридичними особами Росії та Угорщини.

Українська сторона забезпечує транзит транспорту зі спеціальними вантажами своєю територією.

Відпрацьоване ядерне паливо підлягає охороні озброєною вартою (охороною) протягом всього шляху проходження. Забезпечення охорони свіжого ядерного палива та інших спеціальних вантажів регламентуються законодавством кожної з держав. При перевезенні свіжого ядерного палива на території України воно підлягає озброєній охороні.

Угода укладена терміном на 10 років. У подальшому її дія автоматично продовжується на наступні 10-річні періоди, якщо жодна із сторін не повідомить дипломатичними каналами депозитарію не менш як за 12 місяців до завершення чергового періоду дії угоди, про свій намір припинити її дію.