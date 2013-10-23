Законопроекти про лікування в’язнів за кордоном можуть розглянути вже завтра - Єфремов
15:30, 23 жовтня 2013Політика
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Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не виключає, що завтра Верховна Рада може розглянути законопроекти про лікування ув’язнених за кордоном.
Єфремов допускає, що проекти можуть розглянути вже завтра
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.
Єфремов підкреслив, що дані законопроекти, зокрема, законопроекти, внесені народними депутатами Сергієм Міщенком і Анжелікою Лабунською, не розглянуто у комітетах, тому вони не можуть вноситися на розгляд до сесійної зали.
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Водночас він не виключив, що сьогодні профільні комітети можуть розглянути ці законопроекти, і якщо вони рекомендуватимуть парламенту винести їх на розгляд до сесійної зали, то завтра ці законопроекти можуть бути розглянуті народними депутатами.
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