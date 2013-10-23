Законопроекти про лікування в’язнів за кордоном можуть розглянути вже завтра - Єфремов

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Єфремов підкреслив, що дані законопроекти, зокрема, законопроекти, внесені народними депутатами Сергієм Міщенком і Анжелікою Лабунською, не розглянуто у комітетах, тому вони не можуть вноситися на розгляд до сесійної зали.

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Водночас він не виключив, що сьогодні профільні комітети можуть розглянути ці законопроекти, і якщо вони рекомендуватимуть парламенту винести їх на розгляд до сесійної зали, то завтра ці законопроекти можуть бути розглянуті народними депутатами.