У КПУ вважають, що діти мають вивчати "рідні мови" - українську та російську

Народний депутат від КПУ Олександр Зубчевський наголошує, що українські діти мають вивчати якнайбільше мов, особливо “рідні мови” - українську та російську .

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час парламентських слухань “Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення”.

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“Для окремих особистостей питання мови є найголовнішим. Фракція Компартії України, яку я представляю, вважає, що наші діти мають знати якомога більше мов. Особливо це стосується рідних мов - української та російської”, - сказав Зубчевський.

На його думку, є очевидним, що без знання цих мов “не може йтися ні про яку якісну освіту”. “Російська мова рівноправна по відношенню до української. І ми не дозволимо, щоб наших дітей ламали через коліно за мовним принципом, не даючи вільно вивчати і використовувати свою рідну мову”, - сказав депутат-комуніст.