У ПР розповіли, як Янукович зможе реалізувати свою програму дій

Про це заявила народний депутат України, заступник Голови парламентської фракції ПР Олена Бондаренко в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Питання і проблема не в концентрації влади, а в рівні цієї концентрації. З 2005-го по 2010-й рік у нас в країні була «децентралізація» (влади. - Ред.): літаки один у одного крали, мазуриками обзивали і так далі. Кожен що хотів, те й робив: президент – в один бік, прем'єр-міністр – у другий, парламент – у третій, а Кабінет Міністрів взагалі – у четвертий», – нагадала народний депутат.

«Той же газовий контракт Кабінет Міністрів (чинний на той час. - Ред.) не підтримав, він не дав Юлії Тимошенко відповідних директив, тому екс-прем'єр зараз і сидить», - також зазначила вона.

«І у мене питання: ми за анархію в такому вигляді?» - поцікавилася Олена Бондаренко, звертаючись до представників опозиції.

Разом із тим вона наголосила: «Ми виступаємо за те, щоб у Президента була можливість реалізувати свою програму шляхом співпраці з більшістю в парламенті і з Кабінетом Міністрів».

«І якщо хтось з опозиції пропонує інший варіант і вважає, що він більш ефективний, – я з ним не згодна», – додала парламентарій.