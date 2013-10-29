Турчинов заявив, що суд забрав "останню вареничну" у доньки Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав під час прес-конференції народний депутат від “Батьківщини” Олександр Турчинов.

“Режим Януковича продовжує понад другий рік знущатися над своїм головним опонентом - Юлією Тимошенко”, - сказав Турчинов і додав, що їй досі “не змогли пред'явити жодних реальних звинувачень”.

Так, відзначив він, розуміючи, що “ніколи вони не зламають нашого лідера, вони взялися за її родину”.

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Турчинов нагадав, що чоловік екс-прем’єра Олександр Тимошенко був змушений виїхати за межі України і отримати політичний притулок.

«Зараз влада почала займатися дочкою Тимошенко”, - сказав депутат і нагадав, що Євгенія ніколи не приховувала, що має вареничну у Дніпропетровську, приміщення якої було придбано ще у 2000 році. «Влада вважає, що треба знищувати будь-яку можливість для існування сім'ї, і в 2012 році вони звернулися до суду, щоб конфіскувати це приміщення”, - сказав Турчинов. За його словами, спочатку суд ухвалив рішення, що для конфіскації приміщення немає підстав. Проте влада, за словами Турчинова, “повторно примусила суд розглянути це питання”, і 24 жовтня Апеляційним судом Дніпропетровська було ухвалено рішення щодо конфіскації приміщення.

“Це дуже низько, коли влада починає зводити рахунки з дітьми своїх політичних опонентів. Це дуже низько і підступно, тим паче, що у Євгенії немає такої імперії, наприклад, як у родини Януковича”, - додав Турчинов.

Він також відзначив, що відбувається системне знущання над родиною Тимошенко. “Вони розповідали байки про якісь мільйони, мільярди, а домоглися тільки забрати останню вареничну, яка є у родини”, - сказав депутат.

Відповідаючи на питання щодо подальших дій у цій ситуації, Турчинов відзначив, що Євгенія Тимошенко звертатиметься до європейських судових інстанцій.