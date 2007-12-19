У СБУ вирішили вивчити діяльність ОУН і УПА

В СБУ створено спеціальну робочу групу для вивчення архівних документів про діяльність ОУН і УПА, видатних постатей визвольного руху України з метою оприлюднення документальних першоджерел.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, групу було створено сьогодні за результатами роботи круглого столу в СБУ на тему: «Активізація взаємодії щодо правдивого висвітлення діяльності ОУН і УПА за документами архіву СБУ та іншими матеріалами».

До цієї спеціальної робочої групи увійшли, крім працівників СБУ, відомі українські історики, зокрема: В.В’ЯТРОВИЧ, В.ВЕРСТЮК (Український інститут національної пам`яті), О.ЛИСЕНКО, О.РУБЛЬОВ (Інститут історії України НАНУ), Г.БОРЯК (Державний комітет архівів України), Р.КРУЦИК (“Меморіал”), А.ГАЙДАМАХА (Центр національного відродження ім. Степана Бандери).

Учасники круглого столу акцентували увагу на важливості налагодження доступу українських дослідників до закордонних архівів (США, Великої Британії, Німеччини, Росії, Польщі), матеріали яких можуть допомогти правдивому висвітленню діяльності ОУН і УПА. Зокрема, запропоновано вивчити питання щодо спільного видавничого проекту з інститутом Яд-Вашем Держави Ізраїль, яким передбачити упорядкування збірника документів з таких питань: євреї у ЧК-ДПУ-НКВС-НКДБ-МДБ-КДБ в 1917-1991 рр., українці та євреї у Другій світовій війні, євреї в ОУН і УПА тощо.

У ході виступу на круглому столі в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що Служба безпеки України, розсекречуючи та упорядковуючи документи радянських органів держбезпеки, що зберігаються в її архіві, продовжує роботу із відновлення історичної пам’яті українського народу. “Мета конкретна і благородна – встановлення, поширення і ствердження історичної правди про минуле українського народу, позбавлення від нашарувань, що спотворюють об’єктивну істину. Позиція Служби безпеки України добре відома: у питаннях, що стосуються політичних репресій, голодоморів, національних визвольних рухів жодних таємниць бути не може”, - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.