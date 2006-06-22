Симоненко заявляє, що владу в Україні ”захопили корупціонери”

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО заявляє, що в помаранчевій коаліції об’єдналися ті, кого під час виборчої кампанії називали корупціонерами, і ті, хто саме на цих лозунгах будував виборчу кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Верховної Ради.

При цьому П.СИМОНЕНКО не називав конкретних політичних сил.

Він зазначив, що вже сьогодні «головного корупціонера рекомендують обрати головою Верховної Ради України». (УНІАН: «Народний Союз Наша Україна» 21 червня прийняв рішення рекомендувати на посаду голови ВР Петра ПОРОШЕНКА).

«Дивна ситуація, як можна голосувати за те, що ви відкидали, що ви відрізали і говорили, що це порочить честь і гідність України» - заявив лідер комуністів.

Він зазначив, що, виходячи із тих звинувачень, які висували один проти одного політичні сили, які сьогодні об’єдналися в коаліцію, можна сказати, що на сьогодні «фактично оголосили, що в Україні відбулося захоплення влади корупціонерами».

Як повідомляв УНІАН, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО звернулася сьогодні до колег по коаліції «прискіпливо підійти до кожної кандидатури», яка буде пропонуватися політичними силами на посади в органах влади.