Церемонія підписання Декларації про наміри подати заявку на проведення в Україні зимових Олімпійських ігор-2022

Шановні журналісти,

Запрошуємо Вас стати свідком офіційного підписання Декларації про наміри подати заявку на проведення в Україні зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор-2022 під час ХХVІІI Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету України.

Відразу після підписання декларації, буде проведено прес-бріфінг за участі:

Олександра Вілкула, віце-прем’єр-міністра України;

Сергія Бубки, Президента НОК України;

Андрія Садового, мера м. Львів.

Дата: 5 листопада 2013 р, 14:00 (початок реєстрації о 13:00).

Місце: готель «Прем’єр Палац», Софійський Гранд хол

(бульв. Т. Шевченка /вул. Пушкінська, 5-7/29)

Акредитація ЗМІ продовиться до понеділка, 4 листопада, 15:00.

При собі мати документ, що засвідчує особу або журналістське посвідчення!!!

Для додаткової інформації та акредитації звертатись:

Катерина Календрузь

Прес-служба

Агенство Willard

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