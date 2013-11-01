Церемонія підписання Декларації про наміри подати заявку на проведення в Україні зимових Олімпійських ігор-2022
Шановні журналісти,
Запрошуємо Вас стати свідком офіційного підписання Декларації про наміри подати заявку на проведення в Україні зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор-2022 під час ХХVІІI Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету України.
Відразу після підписання декларації, буде проведено прес-бріфінг за участі:
Олександра Вілкула, віце-прем’єр-міністра України;
Сергія Бубки, Президента НОК України;
Андрія Садового, мера м. Львів.
Дата: 5 листопада 2013 р, 14:00 (початок реєстрації о 13:00).
Місце: готель «Прем’єр Палац», Софійський Гранд хол
(бульв. Т. Шевченка /вул. Пушкінська, 5-7/29)
Акредитація ЗМІ продовиться до понеділка, 4 листопада, 15:00.
При собі мати документ, що засвідчує особу або журналістське посвідчення!!!
Для додаткової інформації та акредитації звертатись:
Катерина Календрузь
Прес-служба
Агенство Willard
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