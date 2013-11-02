Ющенко про проживання на держдачі: Це не головна проблема в Україні

00:04, 02 листопада 2013
Політика
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Екс-президент Віктор Ющенко не вважає головною проблемою в Україні те, що він досі живе на державній дачі.

Ющенко не вважає головною проблемою в Україні те, що він досі живе на державній дачі

Про це він сказав в інтерв'ю "Фокусу".

Ющенко ствердно відповів на питання журналіста про проживання на державній дачі в Конча-Заспі.

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На запитання "Коли ви плануєте переїжджати?", Ющенко заявив: "Щойно це відбудеться, я повідомлю. Це ж не головна проблема в Україні".

Нагадаємо, 1 вересня 2011 року Катерина Ющенко анонсувала переїзд колишнього президента з державної дачі на приватну. 

30 вересня 2013 року син Віктора Ющенка Андрій заявив, що батько з'їхав нарешті з державної дачі у будинку відпочинку "Конча-Заспа", утримання якого коштує українським громадянам 30 мільйонів гривень на рік.

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