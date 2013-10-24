ЗМІ: Ющенко так і не з'їхав із держдачі

Про це повідомили у Державному управлінні справами, пише Українська правда.

"Державне управління справами за належністю розглянуло ваш запит від 15 жовтня 2013 року щодо користування президентом України, строк повноважень якого закінчився, Ющенком В. А. державною дачею в будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами", - зазначили у ДУСі.

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"Інформуємо, що Ющенко В. А. продовжує користуватися державною дачею в будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами на підставі пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 04 січня 1992 року N2033 "Про забезпечення, обслуговування та охорону Президента України", - йдеться у відповіді.

Як відомо, переїзд Ющенка з державної дачі на приватну його дружина Катерина анонсувала ще 1 вересня 2011 року.

30 вересня 2013 року син Віктора Ющенка Андрій заявив, що батько з'їхав нарешті з державної дачі у будинку відпочинку "Конча-Заспа", утримання якого коштує українським громадянам 30 мільйонів гривень на рік.