Ющенко пише книгу про те, "що він робив, але чого так і не побачили прості українці"

Про це його син Андрій Ющенко розповів в інтерв'ю газеті “Вести”.

“Ось пару днів назад телефонував батьку, застав його за книгою. Так, він пише книгу. Не знаю, чи говорити вам, може, це секрет”, - сказав він. Андрій повідомив, що “це буде книга про часи його президентства, про стосунки всередині, про те, що він робив, але чого так і не побачили прості українці”.

При цьому він зазначив: “Коли буде завершена книга, сказати складно. Те, що я бачив, батько ще в процесі написання”.

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Він також підтвердив, що Ющенко переселився в село Нові Безрадичі (Київська обл.) з держдачі у Кончі-Заспі.

На питання про те, чи бачить себе Андрій Ющенко в політиці, він сказав: “Я не зарікаюся, але і не рвуся в політику. Може, коли-небудь і піду туди. Але обов'язково з якоюсь ідеєю”. “У політиці не розчарований, ось дивлюся на батька, його в деяких моментах просто не зрозуміли, не дали реалізувати. У кожного є бажання змінити наше життя на краще. Але одному складно, потрібна команда однодумців”, - сказав він.