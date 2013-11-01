Бриченко дав міліції свідчення про "антикличківські поправки": вони сфальшовані

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

Як зазначається в повідомленні, Бриченко не заперечує, що дійсно є автором 31 поправки до законопроекту, але в день голосування у сесійній залі, отримавши матеріали, в тому числі і порівняльну таблицю, виявив, що йому приписані дві поправки, яких він насправді не подавав.

"Тих двох поправок, які нібито стосуються Віталія Кличка, я не вносив і на засіданні комітету вони не розглядалися", - сказав Бриченко.

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За його словами, помітивши факт підлогу, він негайно подав письмову заяву на ім’я голови Верховної Ради Володимира Рибака. Однак, сказав депутат, голова ВР "на неї зовсім не відреагував". Більше того, спікер не просто проігнорував звернення, а, "навпаки, негайно поставив сфальсифікований проект закону на голосування за основу і в цілому, підписав його і ще не висохли чорнила як направив Януковичу", заявив Бриченко.

"Під час зустрічі зі слідчим Козловим я детально пояснив суть цієї справи, оскільки була вчинена підміна документів, які я подавав за своїм підписом. Тому хай вони шукають людей, які фальсифікують документи опозиційних депутатів та комітетів", - наголосив Бриченко.

Він вважає недоцільною експертизу його підпису, оскільки на останній сторінці документу з переліку поправок підпис дійсно його, а от "аркуші, які всередині, замінені, і в них додано дві сфальшовані поправки, які не вносилися, не розглядалися на комітеті, що зафіксовано стенограмою засідання".

Бриченко також повідомив, що направив звернення до генерального прокурора Віктора Пшонки з вимогою порушити кримінальну справу проти голови Верховної Ради Рибака.

"Голова Верховної Ради України повинен був не допустити розгляд та прийняття законопроекту №2054а з урахуванням поправок №№ 36 та 76, оскільки мали місце факти фальшування тексту згаданого законопроекту, наданого народним депутатам для розгляду у другому читанні", - написав Бриченко Пшонці.

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На його думку, "дії Рибака мають ознаки кримінально-карного діяння, передбаченого статтею 351 Кримінального кодексу України (перешкоджання діяльності народного депутата України), оскільки мало місце невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України", а саме – не взято до уваги наявність офіційного листа про відкликання сфальшованих поправок.

Як повідомлялося, 24 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу, що стосується обліку та реєстрації платників податків (№ 2054А).

В ухваленому законі було підтримано поправку Бриченка, згідно з якою "у разі, якщо особа має право постійного проживання на території іноземної держави, вона (особа) вважається такою, що не проживає в Україні".

У фракції "УДАР" вважають, що це є провокацією проти її лідера Віталія Кличка і може стати перешкодою для нього під час балотування на президентських виборах, оскільки у переліку вимог до кандидата у Президенти є пункт про проживання в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років.

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Пізніше депутат від “Батьківщини” Бриченко заявив, що не має відношення до поправки до Податкового кодексу, через яку у Верховній Раді виникло протистояння.

У свою чергу, голова ВР Володимир Рибак зазначив, що Бриченко 16 жовтня двома окремими листами вніс 31 поправку до відповідного законопроекту. “Поправки №36 і №37, які містяться у порівняльній таблиці до другого читання, були запропоновані народним депутатом Бриченком першим листом до ст. 183 Податкового кодексу України. А другим листом - до ст. 70 і ст. 170”, - сказав Рибак.

Він додав, що профільним комітетом при підготовці порівняльної таблиці до другого читання цього законопроекту були враховані пропозиції до ст. 70 і ст. 170, викладені Бриченком в другому листі.

Згодом за заявою народного депутата від «УДАРу» Оксани Продан було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.351 (Створення штучних перешкод у роботі народних депутатів, надання їм завідомо неправдивої інформації) та за ч. 3 ст.358 (Підроблення офіційного документа) ККУ.

Матеріали провадження направлено до столичного слідчого управління міліції для подальшого розслідування.