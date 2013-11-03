В Одесі суд заарештував іще двох "марковців"

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії «Родина», лідером якої є Марков, Приморський районний суд заарештував активістів партії Геннадія Данька і Олександра Дарчука.

Раніше, 24 жовтня, були арештовані Валерій Смолін, Олег Карпов, Валентин Дорошенко і Євген Онопрієнко.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня Приморський районний суд Одеси суд на 2 місяці заарештував 4 чоловік, які брали участь в акції протесту проти затримання Маркова.

На тему: У родичів арештованого екс-депутата Маркова проводять обшуки

Екс-депутатові інкримінують організацію і здійснення побиття учасників пікету в Одесі. За даними УЗГ МВС України, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ.

22 жовтня 2013 в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру в здійсненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Його було затримано. До самого ранку прихильники Маркова тривали в облозі обласне відділення міліції. Вночі правоохоронцям з боєм вдалося вивести затриманого Маркова з будівлі і відправити до Києва, де Печерський райсуд заарештував його на 2 місяці.