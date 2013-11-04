В АП допускають зрив домовленостей з Євросоюзом і готують "план Б" - ЗМІ

Для пошуку виходу з кризи в середу в Україну знову прибуде місія Кокса-Кваснєвського - очікується, що в їх присутності у четвер буде прийнятий закон, що дозволяє виїзд екс-прем'єра Юлії Тимошенко за кордон. Однак успіх переговорів за їх участі поки не гарантований - вчора Партія регіонів знову порушила домовленості з європейськими посередниками, повідомляє Ъ.

До недавнього часу Кокс і Кваснєвський наполягали на помилуванні Тимошенко і лише на минулому тижні пішли на поступки, погодившись на її виїзд за кордон на лікування в рамках спеціального закону, який, на думку місії ЄС, повинен бути заснований на законопроекті народного депутата Анжеліки Лабунської.

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У Партії регіонів вже заявили, що в проект будуть внесені суттєві поправки. Проте зміни, на яких наполягають "регіонали", неприйнятні для Євросоюзу.

Зокрема, в ЄС вважають неможливим надання українській стороні письмових гарантій того, що Юлія Тимошенко повернеться в Україну після курсу лікування в клініці "Шаріте".

Про неприпустимість такої норми Віктору Януковичу говорили міністри закордонних справ Польщі та Швеції Радослав Сікорський і Карл Більдт під час візиту до Києва 22 жовтня, стверджує джерело видання в дипломатичних колах.

Місія Кокса-Кваснєвського в ході візиту в Україну в другій декаді жовтня також повідомила, що сторона ЄС не погодиться прийняти деякі норми в якості компромісних. Про це розповіли народні депутати, що зустрічалися з ними в Києві.

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6 листопада Патрік Кокс і Олександр Кваснєвський мають намір знову приїхати в Україну для екстрених консультацій, повідомило джерело у фракції "Батьківщина".

Виходячи з цих планів, узгоджений календарний графік проходження в Раді законопроекту про виїзд ув'язнених на лікування за кордон. Сьогодні парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності повинен розглянути три альтернативних проекти з цього питання (N3461 авторства Анжеліки Лабунської, N2453а Сергія Міщенка і N3479, поданий трьома лідерами опозиційних фракцій) та рекомендувати проект пані Лабунською до першого читання.

У понеділок комітет також обговорить концептуальні поправки, запропоновані Партією регіонів, але не вноситиме їх у текст законопроекту. У вівторок проект N3461 має бути прийнятий в першому читанні, а в середу після приїзду до Києва місії Кокса-Кваснєвського комітет знову обговорить поправки ПР і включить їх в документ, щоб у четвер знову винести його на розгляд у сесійній залі.

У Брюсселі сподіваються, що місії вдасться вийти на компромісну домовленість між владою і опозицією, і голосування по законопроекту відбудеться 7 листопада у присутності представників ЄС. Однак цей план може зірватися, якщо в Партії регіонів будуть наполягати на внесенні норм, які викликають протести Євросоюзу. Негативний звіт місії означає автоматичну відмову Ради ЄС від підписання УА з Україною навіть у випадку якщо парламент прийме закон про "тюремні канікули", говорив раніше Карл Більдт.

В кінці минулого тижня заступник генерального директора Центру ім. Разумкова Валерій Чалий заявив, що дії влади сьогодні нагадують "не пошук рішення, а пошук винного в зриві підписання СА". Те, що припущення експерта не позбавлені підстав, підтверджують бесіди з представниками адміністрації президента.

У той час як в офіційних заявах чиновники АП виключають можливість зриву підписання СА, в розмовах не під запис джерела видання дотримуються протилежної позиції.

За минулий місяць кілька співрозмовників в АП заявили, що глава держави не виключає "плану Б" і готується до нього. "Ми розуміємо, що ризик непідписання великий. Якщо угода не буде підписана, ми продовжимо курс на європейську інтеграцію", - запевнив високопоставлений співрозмовник видання, інформований про позицію глави держави.