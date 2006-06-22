Мороз: ”помаранчевої коаліції” немає
13:25, 22 червня 2006Політика
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Лідер СПУ просив журналістів бути точними
Лідер СПУ Олександр Мороз виступає проти того, щоб створену коаліцію називати помаранчевою коаліцією.
"Прошу журналістів бути точними: є коаліція демократичних сил, а помаранчевої коаліції нема і не було", - сказав Мороз під час підходу лідерів "трійки" до преси.
Лідер СПУ наголосив, що три політичні сили відчувають на собі величезну відповідальність за майбутнє України.
А Роман Безсмертний при цьому додав: "Те, про що говорили з листопада, відбулося у червні"
Юлія Тимошенко ж зазначила, що люди дали другий шанс політичним силам, які брали участь у революції. "І ми зробимо все, щоб люди про це не пошкодували", - наголосила вона.
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