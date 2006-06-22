Мороз: ”помаранчевої коаліції” немає

Лідер СПУ Олександр Мороз виступає проти того, щоб створену коаліцію називати помаранчевою коаліцією.

"Прошу журналістів бути точними: є коаліція демократичних сил, а помаранчевої коаліції нема і не було", - сказав Мороз під час підходу лідерів "трійки" до преси.

Лідер СПУ наголосив, що три політичні сили відчувають на собі величезну відповідальність за майбутнє України.

А Роман Безсмертний при цьому додав: "Те, про що говорили з листопада, відбулося у червні"

Юлія Тимошенко ж зазначила, що люди дали другий шанс політичним силам, які брали участь у революції. "І ми зробимо все, щоб люди про це не пошкодували", - наголосила вона.

Українська правда