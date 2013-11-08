У ПР зізналися, що виводили людей на мітинги "і коли потрібно, і коли не потрібно"

Про це він заявив в ефірі «5 каналу», відповідаючи на запитання, чому в четвер, 7 листопада, коли у Верховній Раді вирішувалася доля євроінтеграції України, Партія регіонів не вивела своїх людей на мітинг, як це зробила опозиція.

”Ми настільки часто, і я про це говорю з жалем, виводили людей на всілякі мітинги на підтримку євроінтеграції, що мені здається, що виводили іноді і тоді, коли потрібно, і тоді, коли не потрібно”, - сказав Царьов, повідомляє «Українська правда».

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”Треба не на мітинги людей водити, треба працювати”, - додав він.

Як відомо, 7 листопада опозиція вранці провела перед будівлею Верховної Ради мітинг на підтримку закопроектів щодо лікування екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та євроінтеграції України.