Опозиція запропонувала ПР попрацювати над "лікувальним" законом в суботу

"Як член новоствореної групи, я пропоную, щоби ми завтра (у суботу — ред.) зібрались о 9.00 і допрацювали цей закон з тим, щоб у понеділок ми його вже не обговорювали, а прийняли", - наголосила Геращенко в ефірі каналу Інтер.

Як пише Gazeta.ua, вона пообіцяла, що зателефонує усім членам групи, які представляють у ній опозиційну частину парламенту, й запросить їх на екстренне суботнє засідання. Нардеп уточнила, що це — Андрій Кожем'якін, Ірина Луценко, Геннадій Москаль, вона і позафракційний Ігор Єремєєв.

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"Таким чином, 12 листопада ми можемо провести позачергове засідання Верховної Ради і прийняти всі законопроекти, необхідні для підписання Угоди про асоціацію", - підкреслила Геращенко.

Разом з тим, вона додала, що голова Верховної Ради Володимир Рибак досі не підписав розпорядження про створення робочої групи з підготовки вищезгаданого законопроекту, тому що до її складу не подала свого кандидата фракція Компартії.

Нагадаємо, Верховна Рада створила спецгрупу з підготовки законопроекту про лікування ув'язнених за кордоном. Її очолив нардеп-"регіонал" Геннадій Васильєв. Із 13 місць у цій комісії опозиції віддали лише 5.

Спочатку планувалося, що перше засідання робочої групи відбудеться 11 листопада.