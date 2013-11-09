Азаров розповів про переговори з Коксом і Кваснєвським

Роботу місії представників Євросоюзу Кокса і Квасневського в Україні ми цінуємо і поважаємо, наголошує прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Донецьку, виступаючи на обласній конференції Партії регіонів.

Кажучи про місію Кокса і Квасневського, Азаров відзначив, що «спочатку вони приїхали в країну з чорно-білим сприйняттям - влада погана, вона, так би мовити, ізолює свого політичного супротивника, а політичний супротивник білий і пухнастий, дуже хороший».

На думку Азарова, коли за тривалий час ці європолітики знайомилися з реальними матеріалами і з ситуацією, «то їм і самим стало зрозуміло, що ситуація далеко не чорно-біла, і абсолютно не чорно-біла».

За словами Азарова, Кокс і Квасневський довели цю позицію до Європарламенту, до європейських дипломатів. Він високо оцінив цю роботу.

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«Це була велика для нас справа, бо самі ми не могли цього зробити, нам потрібні були об'єктивні люди, які, розібравшись в суті проблеми, розібравшись буквально, змогли доволі об'єктивно передати це Євросоюзу. І тепер нам вже ніхто не говорить, за винятком окремих, що там немає провини, немає реальних порушень закону. Зараз уже говорять — давайте помилуємо, але ж помилувати можна людину винувату, невинну навіщо милувати», - пояснив Азаров.

Прем'єр-міністр наголосив, що від відповідальності європейських політиків залежить сьогодні вирішення цього питання.

«Але я хочу ось що сказати - якщо хтось візьме на себе сміливість, перш за все, це відноситься до європейських політиків, поставлять на одні терези долю нашої країни і таке найважливіше політичне рішення і дуже сумнівну вимогу, дуже сумнівну з юридичної точки зору, з будь-якою іншою щодо Тимошенко, він візьме на себе велику відповідальність. І це буде не наша відповідальність, не наша!», - заявив Азаров.