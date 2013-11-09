У Кличка вимагають, щоб Янукович прийшов на позачергове засідання парламенту

УДАР вимагає, щоб на позачергове засідання парламенту 13 листопада, де розглядатимуться ключові для підписання Угоди про асоціацію з ЄС законопроекти, прийшов Президент України Віктор Янукович.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії "УДАР Віталія Кличка".

"Повинен нарешті настати момент істини. Якщо у Президента насправді є воля і прагнення до підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, він повинен бути присутнім при ухваленні законопроектів, необхідних для виконання основних критеріїв ЄС і засвідчити свою підтримку курсу на євроінтеграцію», - підкреслив лідер УДАРу Кличко і додав: «Президент же знайшов час, щоб відвідати Москву і зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним напередодні саміту у Вільнюсі».

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«В українському парламенті 13 листопада вирішуватимуться найважливіші питання для успішного результату вільнюського саміту і реалізації європейських прагнень України. Тому, вважаю, що Янукович повинен знайти час, щоб продемонструвати українському суспільству свої справжні наміри щодо майбутнього України, а фракції Партії регіонів - позицію щодо голосування за ключовий на сьогодні законопроект, якого очікує європейська сторона - про вирішення питання Юлії Тимошенко", - наголосив Кличко.

В УДАРі вважають, що присутність Президента Януковича на позачерговому засіданні парламенту 13 листопада мобілізує провладну фракцію і засвідчить справжні наміри української влади щодо декларованого нею курсу на європейську інтеграцію України.