Ющенко розповів про ручний режим при формуванні коаліції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що процес формування парламентської коаліції в Україні завершено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у навчальному центрі МВС «Новопетрівці» по завершенні колегії міністерства, в якій він брав участь.

«Думаю, що в цілому так”, - сказав В.ЮЩЕНКО, відповідаючи на запитання, чи в процесі формування коаліції можна ставити крапку. “В цілому, я б сказав, що мені здається, що політичні сили про те, про що треба домовлятися на цьому березі, сьогодні домовилися», додав Президент.

За його словами, в Україні вперше за 15 років «склали іспит на самоздатність в рамках чотирьох стін парламенту сформувати більшість». При цьому Президент зауважив, що більшість не формує Президент, «ми не творили її за рахунок кримінальних чи інших переслідувань».

Мова йде про те, зауважив В.ЮЩЕНКО, що спочатку має бути сформований зрозумілий діалог. “Перед цим була дорога всяка, яка і веде до цього діалогу, яка збирає цей діалог, і коли настав час, що треба домовлятися, не всі системи вмикались автоматично”, - сказав В.ЮЩЕНКО. На жаль, констатував Президент, “багато чого треба було вирішувати, по суті, в ручному режимі, домовлятися про принципи, виписувати їх, обмежовувати рівні влади, галузі впливу”.

Це була досить велика робота, сказав глава держави, говорячи про хід переговорів. Водночас він зауважив, що знає про це «не тому, що я брав участь, а тому, що я поінформований, як ця робота йшла і які проблематики виникали».

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що при обговоренні принципів та засад формування більшості з’являлися деякі пункти, які не окреслюються в українській Конституції, але, тим не менш, вони з’явилися в рамках політичної угоди.