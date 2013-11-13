Польща сподівається на підписання Україною Угоди з ЄС у Вільнюсі

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві закордонних справ Польщі, відповідаючи на запит агентства.

"МЗС Польщі стежить за ситуацією в Україні і сподівається на підписання Угоди про асоціацію України на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі", - зазначили в міністерстві, коментуючи неприйняття українським парламентом закону про звільнення Юлії Тимошенко.

Прес-секретар відомства Марчин Войчеховський відмовився від додаткових коментарів з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України сьогодні вчергове не зуміла затвердити низку законопроектів, ухвалення яких вимагає ЄС, для підписання згаданої угоди, серед яких - закон про лікування екс-прем'єра Тимошенко за кордоном.

Раніше цього місяця очільник польського МЗС Радослав Сікорський заявляв про те, що умови Євросоюзу для підписання асоціації потрібно виконати до 18 листопада, коли відбудеться засідання голів дипломатичних відомств Євросоюзу. Саме на ньому ЄС мав би ухвалити рішення про те, підписувати угоду з Україною чи ні.