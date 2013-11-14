МЗС Німеччини шкодує, що Рада упустила можливість вирішити "справу Тимошенко"

Відповідну заяву, як повідомив РІА Новости представник МЗС ФРН, глава німецького дипломатичного відомства Гідо Вестервелле зробив у середу під час візиту до ОАЕ.

"Ми шкодуємо, що український парламент і сьогодні не зміг домовитися про нове законодавче регулювання медичного лікування за кордоном. Тим самим не був використаний шанс знайти рішення "справи Тимошенко". Часу тепер залишається обмаль", - сказав Вестервелле.

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Він зазначив, що Німеччина хотіла б, щоб Україна через два тижні підписала на саміті у Вільнюсі Угоду про асоціацію з ЄС. Але для цього Київ має виконати умови, які сформулював Євросоюз, підкреслив Вестервелле.

Вимога ЄС про звільнення Тимошенко, кримінальне переслідування якої Брюссель вважає проявом вибіркового правосуддя в Україні, є найскладнішою для Києва умовою для підписання Угоди про асоціацію. Підписання Угоди планується на Вільнюському саміті "Східного партнерства" наприкінці листопада.

У середу відбулося позачергове засідання Верховної Ради, на якому, зокрема, планувалося розглянути законопроект про лікування засуджених за кордоном. Проте спікер Володимир Рибак заявив, що узгоджений документ ще не підготований робочою групою, і в цьому зв'язку закрив засідання. Цей законопроект повинен дати Тимошенко можливість виїхати за межі України. Передбачається, що лікування екс-прем'єра, якщо її випустять з країни, буде проходити в берлінській клініці "Шаріте".