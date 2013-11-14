ВАСУ відхилив позови з вимогою скасувати указ про помилування Луценка

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВАСУ.

“Вищий адміністративний суд повернув двом громадянам їхні заяви щодо визнання незаконним указу Президента стосовно помилування Юрія Луценка”, - зазначили у прес-службі.

Як додали у ВАСУ, зокрема, в одній із заяв позивач зазначав, що звільнення Луценка без проходження ним процедури виправлення у місцях позбавлення волі порушує його права як учасника суспільних відносин.

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ВАСУ дійшов висновку, що у поясненнях позивач не наводить документального та нормативного обгрунтування вимог до відповідача та не зазначає, чим саме оскаржуваний указ Президента порушує його особисті права, свободи чи охоронювані законом інтереси, підкреслили в прес-службі.

“Таким чином суд дійшов висновку, що обидві позовні заяви були подані без додержання вимог, і встановив, що обидва позивача не усунули у передбачений законом термін недоліки у своїх позовних заявах», - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня 2012 року Президент Віктор Янукович підписав указ про помилування Луценка.