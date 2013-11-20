Регіонали обіцяють не відгороджувати склом журналістів у Раді

Про це в коментарі УНІАН заявив член парламентської фракції Партії регіонів, голова Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України Володимир Макеєнко.

Відповідаючи на питання про те, чи буде прийнято рішення про те, щоб засклити парламентську ложу преси, народний депутат запевнив: "Нічого такого не буде. Такі речі робити не можна. При чому тут журналісти, які працюють професійно? Чому ви повинні страждати? До того ж, журналістів, здається, акредитовано більше 2 тисяч. І це питання не слід вирішувати таким чином. Можливо, варто провести роз'яснювальну роботу, інструктаж для фотографів (що працюють в ложі преси - Ред.), встановити пам'ятку для їх роботи. Тобто, в такому робочому порядку вирішити це питання.»

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир Рибак пообіцяв відгородити ложу преси в сесійній залі склом після скарг нардепів на те, що "зверху ( з ложі преси - УНІАН) постійно щось летить".

"Я дав команду, ми закриємо склом ( ложу преси - УНІАН)... Я дам таку команду", - сказав голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 19 листопада, в сесійній залі парламенту людина, яка знаходиться в ложі преси, кричав: "Юлі - волю!" І кидав зверху на народних депутатів листівки з фото екс -прем'єр- міністра Юлії Тимошенко. Він почав кидати листівки під час виступу народного депутата від Партії регіонів Ганни Герман. На цих листівках також, крім зображення Тимошенко і написи "Юлі - волю!", Написано: "Андрій Лозовий. Радикальна партія Ляшка".