Президент Європарламенту: Україна гратиме в свою гру до останньої миті

В інтерв’ю Радіо Свобода у Страсбурзі Шульц заявив, що «не втрачає надії» на те, що Київ підпише Угоду про асоціацію з Євросоюзом і вирішить питання ув’язненої екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко перед самітом «Східного партнерства» у Вільнюсі 28-29 листопада.

Водночас, як заявив Шульц, ніхто не знає, якою є стратегія українського Президента Віктора Януковича.

На тему: Шанси України на підписання Угоди з ЄС падають - голова МЗС Польщі

Президент Європарламенту визнав, що Янукович перебуває «в складній ситуації, з Росією з одного боку і з ЄС – з іншого».

Нагадаємо, у вівторок, 19 листопада, Верховна Рада України знову перенесла розгляд законопроектів про лікування ув’язнених за кордоном, які б мали вирішити питання Тимошенко. За словами голови Верховної Ради України Володимира Рибака, ці документи парламент розгляне першими 21 листопада.