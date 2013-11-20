Шанси України на підписання Угоди з ЄС падають - голова МЗС Польщі
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що шанси на підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом зменшуються
Як повідомляє Польське радіо, Сікорський оцінює шанси на підписання угоди менш як 50-відсоткові.
За словами міністра, українська влада відклала найважливіші рішення на останній момент, отже, Києву важко протистояти тиску Росії.
“Вірменія вже піддалася цьому тиску, Україна - вагається. Але Україна припустилася значних помилок у цьому процесі. Отже, якби сьогодні я мав вгадувати, чи підпишемо (угоду) у Вільнюсі, то вважаю, що шанси менші, ніж 50%”, - зазначив Сікорський.
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Він вважає, що саміт Східного партнерства у Вільнюсі не буде відкладено, тому що Грузія і Молдова готові парафувати асоціаційні угоди з ЄС.
Сікорський погодився з тим, що Київ зробив багато, щоб наблизитися до стандартів Євросоюзу. Проте, керівництво ЄС вважає, що у нинішній ситуації Угода про асоціацію не може бути підписана, зазначає Польське радіо.