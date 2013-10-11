Азаров і Медведєв поспілкуються у "вузькому форматі"

У рамках у 10-го засідання комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії, що відбудеться в Калузі (Росія), прем’єр-міністр України Микола Азаров проведе переговори «у вузькому форматі» з російським колегою Дмитром Медведєвим.

Як зазначається у попередній програмі візиту, яка є в розпорядженні УНІАН, 14 жовтня з ранку до Москви прибудуть українським літаком АН-148 ДП «Антонов» представники керівництва обласних державних адміністрацій України і членів української бізнес-делегації, після чого вони направляться до Калузької області, де оглянуть ряд підприємств.

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Водночас, літак з Азаровим має прибути 14 жовтня до Московського аеропорту «Внуково-2» о 15.00 за московським часом, після чого він направиться до Калуги, де візьме участь у підсумковій частині програми представників керівництва обласних державних адміністрацій України і членів української бізнес-делегації в м. Калуга і Калузькій області.

15 жовтня з ранку Азаров візьме участь в богослужінні у Свято-Троїцькому кафедральному соборі Калуги. Потім – 13.00 до 14.00 - запланована зустріч Азарова з Медведєвим у «вузькому форматі», по завершенню якої прем’єри двох країн проведуть робочий обід.

З 15.00 до 16.00 заплановано участь Азарова і Медведєва у засіданні комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії, по завершенню якого прем’єри зроблять заяву для ЗМІ.

Програмою передбачається, що увечері 15 жовтня Азаров повернеться в Україну.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Азаров повідомив, що Україна покладає надії на зустріч з російським урядом і розраховує на виконання домовленостей трирічної давності.

«Безумовно, я покладаю дуже великі надії на ось цю чергову зустріч з керівником російського уряду і з керівництвом російського уряду. Ми розраховуємо на те, що ті домовленості, які ми починали ще більше трьох років тому, - на першому засіданні нашої міжурядової комісії в Сочі з Володимиром Володимировичем Путіним, який тоді був керівником уряду, - будуть, нарешті, реалізовані в повному масштабі», - сказав Азаров.

Довідка УНІАН. 30 квітня 2010 року в Сочі відбулося засідання Міжурядового комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії. Засідання проводили прем'єр-міністри України і Росії Микола Азаров і Володимир Путін.

Для проведення засідання комітету українська сторона підготувала ряд пропозицій.

Зокрема, в результаті розширення торговельно-економічного співробітництва пропонувалося поставити завдання досягти до кінця 2010 року докризових обсягів двосторонньої торгівлі – 39-40 млрд. дол. і визначити перелік інфраструктурних проектів для спільної реалізації.

У сфері ПЕК українська сторона пропонувала підготувати до 1 жовтня 2010 року нові міжурядові угоди з співробітництва у газовій сфері і про поставку і транзит нафти. А також відновити консультації щодо перспектив створення газотранспортного консорціуму і активізувати роботу з делімітації морських кордонів і шельфу.

У галузі атомної енергетики пропонувалося укласти до 1 червня 2010 року довгостроковий контракт на поставку ядерного палива, створити в Україні завод з виробництва ядерного палива і узгодити питання виділення держкредиту Росії на добудову двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

У галузі авіабудування українська сторона пропонувала завершити підготовку для підписання міжурядової угоди про серійне виробництво Ан-124 і активізувати роботу з організації випробувань і серійного виробництва Ан-70.

У галузі транспорту пропонувалося реалізувати проекти будівництва ширококолійної залізниці Кошице-Братислава-Відень, врегулювати майнові питання на ділянці залізниці Россош-Чертково-Міллерово, де російська залізниця кілька разів проходить територією України, забезпечити безпеку судноплавства в Азовському морі та Керченській протоці, а також роботу залізнично-поромної переправи між портами Криму і Кавказу, і відпрацювати питання щодо будівництва мосту через Керченську протоку, кільцевої автомагістралі уздовж Чорного моря.

У галузі АПК українська сторона пропонувала відновити інспекцію українських м'ясомолочних підприємств для доступу продукції на російський ринок, підготувати угоду про співпрацю у сфері карантину рослин, активізувати залучення інвестицій в інфраструктуру зернового ринку.

У сфері науково-технічного співробітництва Україна пропонувала РФ продовжити реалізацію програми нанотехнологій.