Тимошенко їде до улюбленого регіону Януковича

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні з робочою поїздкою відвідає Донецьку область.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

Передбачено, що керівник уряду зустрінеться з сім’ями шахтарів, які загинули внаслідок аварій на орендному підприємстві “Шахта ім. О.Ф.Засядька”.

Також під головуванням Ю.ТИМОШЕНКО відбудеться нарада щодо вирішення питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварій на цій шахті.