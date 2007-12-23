Тимошенко їде до улюбленого регіону Януковича
10:02, 23 грудня 2007Політика
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Перша робоча поїздка прем’єрки
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні з робочою поїздкою відвідає Донецьку область.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.
Передбачено, що керівник уряду зустрінеться з сім’ями шахтарів, які загинули внаслідок аварій на орендному підприємстві “Шахта ім. О.Ф.Засядька”.
Також під головуванням Ю.ТИМОШЕНКО відбудеться нарада щодо вирішення питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварій на цій шахті.
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