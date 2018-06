У ПР рішення Кабміну про призупинення євроінтеграції назвали перемогою здорового глузду

Про це заявив народний депутат України, член парламентської фракції Партії Регіонів Володимир Олійник, повідомляє прес-служба ПР.

«Європейський вектор розвитку України залишається для нас пріоритетом. Для нас це означає європейський рівень життя, європейські зарплати, європейський рівень соціального захисту. Зміни зовнішньополітичного курсу нема. Є збалансоване, вивірене рішення, спрямоване на захист наших національних інтересів та інтересів наших громадян. Закон про основи внутрішньої і зовнішньої політики залишається в силі. У ньому закріплено напрямок нашої політики», - зазначив депутат.

«Ми не вступаємо до Митного союзу, не спалюємо мости з ЄС і не здійснюємо геополітичний розворот. Ми робимо все, щоб збалансувати і вирівняти наші відносини з найбільшим торговим партнером - Росією. Для нас це не геополітика, а мільйони робочих місць, благополуччя наших громадян і впевненість у сьогоднішньому дні», - також звернув увагу він.

На тему: Україна призупиняє підготовку до укладення Угоди про асоціацію з ЄС — Кабмін

«Рішення КМУ - це перемога здорового глузду над політичними інтригами і заявами», - сказав Володимир Олійник.

«Ті, хто зараз кричать про зраду національних інтересів, іще раз продемонстрували, що для них їхні політичні амбіції важливіші, ніж робочі місця і зарплати наших громадян. Опозиція готова віддатися ЄС за будь-яку ціну, навіть ціною втрати мільйонів робочих місць і цілих секторів промисловості», - наголосив він.

«Підписання Угоди про асоціацію з ЄС на Вільнюському саміті мені нагадує сталінські накази звільнити Київ ціною сотень тисяч життів до річниці Жовтневої революції. Не можна жертвувати власною країною, благополуччям наших людей заради оплесків європейських політиків. Адже європейські політики захищають робочі місця в своїх країнах до останнього патрона», - сказав парламентарій.

«Наш рух до ЄС нагадує сходження на гору. Ми пройшли величезну частину шляху. Але нам потрібна зупинка, як будь-якому альпіністові перед взяттям вершини. Зупинка не означає, що ми рушимо назад. Ми зберемося з силами, дочекаємося сприятливих умов і з новими силами приступимо до подолання перешкод», - резюмував Володимир Олійник.

- See more at: http://partyofregions.ua/ua/news/528e1814c4ca42c47a00000b#sthash.zffDePzD.dpuf