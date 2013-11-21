Адміністрація Президента: Призупинка підготовки до асоціації з ЄС - це "ще не хрест"

В Адміністрації Президента України не вважають, що рішення уряду припинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом перекреслило євроінтеграційні перспективи України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив радник Президента Андрій Гончарук в коментарі журналістам у Відні.

"Ні, це ще не хрест, це постановка питання. Консультації ще мають бути проведені", - сказав Гончарук.

За його словами, "у цьому розпорядженні концентруються на тих ризиках, які можуть виникнути з Росією у зв’язку з можливими загрозами внутрішньому ринку".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 листопада, Кабінет міністрів України ухвалив рішення припинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів №905-р від 21 листопада.

Водночас, КМУ доручив Міністерству закордонних справ разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством промислової політики “запропонувати Європейському Союзу та Російській Федерації утворити комісію на тристоронній основі для опрацювання комплексу питань, спрямованих на відновлення втрачених обсягів виробництва та напрямів торговельно-економічних відносин, розширення та сприяння міжнародній торгівлі, подальшу лібералізацію ринку, узгодження регуляторної бази для покращення умов провадження підприємницької діяльності; відновити активний діалог з Російською Федерацією та іншими країнами Митного союзу і державами — членами Співдружності Незалежних Держав щодо пожвавлення торговельно-економічних зв’язків з метою збереження та зміцнення спільними зусиллями економічного потенціалу держави”, - сказано в розпорядженні.

Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству промислової політики, Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Міністерству інфраструктури доручено вжити заходів щодо внесення до державних цільових, галузевих та регіональних програм змін, спрямованих на розвиток торгівлі, виробничої кооперації та обмін технологіями з державами — членами СНД з метою збереження робочих місць та вирішення інших соціальних питань на основі підвищення економічної стійкості держави.