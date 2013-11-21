Рада розгляне закони про прокуратуру та "про Тимошенко" завтра - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

За його словами, про це лідери фракцій домовились під час консультацій у кабінеті голови ВР Володимира Рибака.

Яценюк зазначив, що “всі маски зірвані”, і всім уже видно, що фракція Партії регіонів і Президент України Віктор Янукович “не збираються підписувати Угоду про асоціацію з ЄС”.

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Він додав, що навіть фракція Партії регіонів не хоче голосувати за законопроект про прокуратуру, внесений Президентом України.

“Ми офіційно заявляємо, що в п'ятницю парламент, зі слів голови парламенту, повинен розпочати роботу із закону про прокуратуру і з закону про надання можливості Юлії Тимошенко отримати медичну допомогу. Це останній пленарний день”, - сказав Яценюк.

При цьому він підкреслив, що “до п'ятниці українська опозиція не буде голосувати за жоден законопроект, який є сьогодні у порядку денному. Ми вимагаємо голосування по законах, які роблять Україну європейською державою”.