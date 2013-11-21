Рада розгляне закони про прокуратуру та "про Тимошенко" завтра - Яценюк
Верховна Рада завтра зранку розгляне євроінтеграційні законопроекти про прокуратуру та щодо надання можливості засудженій екс-прем’єр-міністру Юлії Тимошенко лікуватися за кордоном
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.
За його словами, про це лідери фракцій домовились під час консультацій у кабінеті голови ВР Володимира Рибака.
Яценюк зазначив, що “всі маски зірвані”, і всім уже видно, що фракція Партії регіонів і Президент України Віктор Янукович “не збираються підписувати Угоду про асоціацію з ЄС”.
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Він додав, що навіть фракція Партії регіонів не хоче голосувати за законопроект про прокуратуру, внесений Президентом України.
“Ми офіційно заявляємо, що в п'ятницю парламент, зі слів голови парламенту, повинен розпочати роботу із закону про прокуратуру і з закону про надання можливості Юлії Тимошенко отримати медичну допомогу. Це останній пленарний день”, - сказав Яценюк.
При цьому він підкреслив, що “до п'ятниці українська опозиція не буде голосувати за жоден законопроект, який є сьогодні у порядку денному. Ми вимагаємо голосування по законах, які роблять Україну європейською державою”.