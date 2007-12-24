У Ющенка знайшли заміну Медведьку?

Секретаріат Президента (СП) підготував подання у Верховну раду про призначення новим генеральним прокурором нинішнього заступника генпрокурора Миколи Голомші. Про це, посилаючись на свої джерела, повідомляє Коммерсантъ-Україна.

Як відомо, саме йому в травні поточного року було доручено займатися розслідуванням найбільш резонансних кримінальних справ, і перш за все справа про отруєння Віктора Ющенка. За словами співбесідників видання, "певні результати", досягнуті слідчою групою, зіграли не останню роль в ухваленні рішення про висунення його на цю посаду. Крім іншого, до призначення заступником генпрокурора пан Голомша більше десяти років працював в органах прокуратури Львівської, Чернівецької і Рівненської областей. "По духу і ідеології він близький до нинішнього керівництва Секретаріату Президента", - сказав один із співбесідників Ъ.

Зв`язатися з Миколою Голомшею вчора не вдалося, проте декілька заступників генпрокурора підтвердили, що питання про зміну Олександра Медведька на Миколу Голомшу в Генпрокуратурі активно обговорюється. "Якщо це буде один із заступників генерального, то я підозрюю, що йдеться про Голомшу, - сказав один із заступників Олександра Медведька.– Хоча у нас з секретаріату інша інформація – начебто, це все-таки повинен бути Шемчук".

Колишній прокурор АР Крим, народний депутат, вибраний за квотою НС, Віктор Шемчук довгий час вважався основним претендентом на пост глави ГПУ. "Але Шемчук близький до Луценка, який, будучи главою МВС, не є вірним і надійним сателітом Банкової. Вони (керівництво СП) не зацікавлені в тому, щоб Луценко посилювався аж настільки", - сказало джерело Ъ.

Можливе внесення кандидатури Миколи Голомші на пост генпрокурора в "Народній самообороні" сприйняли без ентузіазму. При цьому відразу декілька представників НС підтвердили, що "неформальні консультації з Банковою", не дивлячись на відсутність формальної угоди про те, що на пост генпрокурора буде запропонований пан Шемчук, дозволяли сподіватися, що главою ГПУ буде призначений саме він. У БЮТ наполягають на тому, що посада генпрокурора не була предметом ні офіційних переговорів, ні неофіційних консультацій. "Представляти генпрокурора – це винятково повноваження президента. А політичні амбіції тут недоречні", - сказав депутат Святослав Олійник (БЮТ).

За словами джерела в керівництві однієї з фракцій коаліції, вже розроблений сценарій відставки Олександра Медведька – йому буде запропоновано добровільно написати рапорт про відставку. Сценарій вибраний з єдиною метою: виключити варіант, при якому Рада може не підтримати відставку генпрокурора. У разі ж добровільного відходу схвалення парламентом не потрібне. "Він подасть у відставку відразу ж, як тільки президент йому про це скаже. Через свій характер і через ситуацію, що склалася, Медведько воювати не буде", - упевнений співбесідник. "Та ні, наскільки я знаю, у нього (Олександра Медведька) такого бажання не було – з чого це йому раптом йти? Що він такого зробив? – обурився перший заступник генпрокурора Сергій Винокуров.– Я навіть не уявляю, на чому може грунтуватися недовіра до людини, яка цього не заслужила, до якої ніхто ніколи не пред`являв претензій". Зараз генпрокурор знаходиться у відпустці і вийде на роботу в кінці поточного тижня.