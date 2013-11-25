На Європейську площу масово прибувають учасники акції
19:15, 25 листопада 2013Політика
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На Європейську площу Києва масово прибувають люди, які виступають проти рішення уряду про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.
На Євромайдан продовжують прибувати люди / Фото : vk.com/we.patriots
Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент на Європейській площі рух автомобілів значно ускладнений, оскільки мітингувальники перенесли металеві паркани, а також агітаційні намети з тротуару на проїжджу частину на декілька метрів. Зі сцени лунає музика. Політиків ще немає.
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На Майдані Незалежності також збільшилась кількість людей. Частина з них рухається в бік Європейської площі. В цілому ситуація спокійна, вулиця Інститутська є проїжджою для автомобілів, проте уже виставили регулювальників, так як поворот в сторону Європейської частково перекритий біля готелю “Дніпро” мітингувальниками.
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