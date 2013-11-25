Міліція зняла оточення мітингувальників з боку Хрещатика

21:14, 25 листопада 2013
Політика
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Міліція зняла оточення мітингувальників з боку вулиці Хрещатик.

Як передає кореспондент УНІАН, у той же час кілька сотень бійців спецпризначення МВС продовжують тримати кордон з боку вулиці Трьохсвятительської. Сутички поки що припинилися.

Мікроавтобус, через який виникли сутички прибрали з площі. І також поступово з вулиці Трьохсвятительської почав відходити «Беркут».

Наразі на Європейській площі перебуває понад 5 тисяч людей.

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