Міліція зняла оточення мітингувальників з боку Хрещатика
21:14, 25 листопада 2013Політика
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Міліція зняла оточення мітингувальників з боку вулиці Хрещатик.
Як передає кореспондент УНІАН, у той же час кілька сотень бійців спецпризначення МВС продовжують тримати кордон з боку вулиці Трьохсвятительської. Сутички поки що припинилися.
Мікроавтобус, через який виникли сутички прибрали з площі. І також поступово з вулиці Трьохсвятительської почав відходити «Беркут».
Наразі на Європейській площі перебуває понад 5 тисяч людей.
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