Міліція зняла оточення мітингувальників з боку Хрещатика

Як передає кореспондент УНІАН, у той же час кілька сотень бійців спецпризначення МВС продовжують тримати кордон з боку вулиці Трьохсвятительської. Сутички поки що припинилися.

Мікроавтобус, через який виникли сутички прибрали з площі. І також поступово з вулиці Трьохсвятительської почав відходити «Беркут».

Наразі на Європейській площі перебуває понад 5 тисяч людей.