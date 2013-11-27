Експерти вірять, що Угода про Асоціацію буде підписана цього року – опитування

Так, 34,6% опитаних висловили думку, що Угоду про Асоціацію між Україною та ЄС підпишуть до кінця поточного року. 26,9% - що Асоціація буде оформлена після 2015 року. 3,9 % вважають, що Угода не буде підписана цього року, але буде підписана до 2015 року. А 7,7% впевнені, що Угоду про Асоціацію найближчим часом не підпишуть. 26,9% вагалися з відповіддю на питання.

При цьому, думки експертів щодо ефективності вуличних акцій розділилися. 46,2% вважають, що масові акції протесту можуть змусити владу змінити рішення щодо підписання Угоди про Асоціацію Україна-ЄС. А 42,3% висловили думку, що масові акції протесту на рішення влади вплинути не можуть. 11,5% експертів не змогли зробити свій прогноз.

В опитуванні взяли участь наступні експерти: Бала Віталій (політолог, директор Агентства моделювання ситуацій), Біденко Артем (політолог, експерт з рекламних комунікацій), Богуш Денис (політтехнолог, президент компанії Bohush Communications), Булавін Олександр (політтехнолог), Видрін Дмитро (політолог, політтехнолог), Гайдай Сергій (політтехнолог, директор зі стратегічного планування соціально-інжинірингового агентства «Гайдай.Ком»), Гарань Олексій (політолог, професор кафедри політології Києво-Могилянської академії), Голобуцький Олексій (політтехнолог, заступник директора Агентства моделювання ситуацій), Джангіров Дмитро (політолог, політтехнолог), Жданов Ігор (політолог, президент аналітичного центру «Відкрита політика»), Кругляковський Павло (політтехнолог), Віталій Кулик (політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства), Луценко Анатолій (політтехнолог, директор компанії «GMT Group»), Магда Євген (політичний оглядач), Михальченко Микола (політолог, соціолог, завідувач відділом Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України), Піховшек В'ячеслав (політичний аналітик), Поляков Володимир (політтехнолог), Попов Ігор (політолог), Портніков Віталій (журналіст, політичний оглядач, президент телеканалу ТВі), Столярчук Дмитро (політичний експерт, директор комунікаційної компанії «Агентство медіастратегій»), Стоякін Василь (політолог, політтехнолог, директор «Центру політичного маркетингу»), Філіндаш Євген (політолог), Цибулько Володимир (політолог), Черненко Олександр (політичний експерт, Голова правління Комітету виборців України), Якименко Юрій (заступник Генерального директора, директор політико-правових програм, Центр Разумкова), Яхно Олеся (політичний експерт).