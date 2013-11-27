Влада повинна нести відповідальність за зрив підписання Асоціації – опитування

Так, 53,8% опитаних висловили думку, що відповідальність за непідписання Угоди про Асоціацію Україна-ЄС ляже на владу. 3,9% вважають, що відповідальність має нести опозиція. А 30,8% впевнені, що відповідальність за провал влада і опозиція розділять між собою. При цьому, 11,5% висловили думку, що відповідальність не повинні нести ані влада, ані опозиція.

Основним фактором, що вплинув на згортання євроінтеграційної політики України, опитані експерти назвали тиск з боку Російської Федерації. Таку думку висловили 42,3% респондентів. 34,6% експертів вважають, що підписанню Угоди про Асоціацію завадили неприйнятні умови, висунуті Європейським Союзом, а 15,4% - відсутність консенсусу всередині політичної еліти України. Водночас 7,7% опитаних не змогли дати відповідь на питання.

В опитуванні взяли участь наступні експерти: Бала Віталій (політолог, директор Агентства моделювання ситуацій), Біденко Артем (політолог, експерт з рекламних комунікацій), Богуш Денис (політтехнолог, президент компанії Bohush Communications), Булавін Олександр (політтехнолог), Видрін Дмитро (політолог, політтехнолог), Гайдай Сергій (політтехнолог, директор зі стратегічного планування соціально-інжинірингового агентства «Гайдай.Ком»), Гарань Олексій (політолог, професор кафедри політології Києво-Могилянської академії), Голобуцький Олексій (політтехнолог, заступник директора Агентства моделювання ситуацій), Джангіров Дмитро (політолог, політтехнолог), Жданов Ігор (політолог, президент аналітичного центру «Відкрита політика»), Кругляковський Павло (політтехнолог), Віталій Кулик (політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства), Луценко Анатолій (політтехнолог, директор компанії «GMT Group»), Магда Євген (політичний оглядач), Михальченко Микола (політолог, соціолог, завідувач відділом Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України), Піховшек В'ячеслав (політичний аналітик), Поляков Володимир (політтехнолог), Попов Ігор (політолог), Портніков Віталій (журналіст, політичний оглядач, президент телеканалу ТВі), Столярчук Дмитро (політичний експерт, директор комунікаційної компанії «Агентство медіастратегій»), Стоякін Василь (політолог, політтехнолог, директор «Центру політичного маркетингу»), Філіндаш Євген (політолог), Цибулько Володимир (політолог), Черненко Олександр (політичний експерт, Голова правління Комітету виборців України), Якименко Юрій (заступник Генерального директора, директор політико-правових програм, Центр Разумкова), Яхно Олеся (політичний експерт).