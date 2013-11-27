У МЗС України запевняють, що асоціація з ЄС залишається на порядку денному

Підписання Угоди про асоціацію залишається на порядку денному відносин між Україною та ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ України Леонід Кожара на засіданні Громадської ради при МЗС України, яке відбулося 26 листопада у приміщенні Дипломатичної академії України.

Як сьогодні повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, у ході засідання міністр детально поінформував членів Громадської ради щодо зусиль керівництва держави з проведення системних реформ відповідно до європейських стандартів, а також обґрунтував доцільність здійснення Урядом тактичного кроку з призупинення на цьому етапі підготовки до укладення Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

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Кожара наголосив, що зазначене рішення Уряду було спричинене виключно економічними мотивами та спрямоване на захист національних інтересів Української держави.

При цьому міністр підкреслив, що стратегічний курс України на європейську інтеграцію є незмінним, а підписання Угоди про асоціацію залишається на порядку денному відносин між Україною та ЄС.

Учасники засідання висловили підтримку дій керівництва держави із забезпечення національних інтересів та продовження реформування країни відповідно до європейських стандартів, зазначається в повідомленні.