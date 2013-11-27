Угода між Україною та ЄС може бути підписана і в період виборів - посол Великої Британії

Посол Великої Британії в Україні Саймон Сміт заявляє, що Угода про асоціацію між ЄС і Україною не має якогось «інституційного дедлайну» й проведення виборів у ЄС та Україні в 2014 і 2015 роках не означає, що в цей час не може відбутися асоціація.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті "Коммерсантъ Украина".

Відповідаючи на запитання про те, чи залишається можливість підписання УА за всіх існуючих проблем, Сміт відзначив, що «двері для України відкриті настільки широко, наскільки можливо».

«Коли б не позиція української влади, уряди країн ЄС їхали б до Вільнюса з готовністю ухвалити там рішення (про можливість підписати УА з Україною). Мені залишається лише шкодувати, що зараз нам доводиться говорити про те, що могло б відбутися у Вільнюсі, а не про те, що там відбудеться. Проте, до останнього моменту ми залишаємо відкритою можливість підписання УА, зокрема у Вільнюсі. Не буде поворотної точки, на якій ЄС сказав би Україні: ми розчаровані, ми не віримо в успіх, хочемо зупинити цю історію й відмовитися від угоди. Проблема в тому, що сьогодні, схоже, від угоди відмовився український уряд», - сказав посол.

Водночас на запитання про те, коли в України з'явиться наступний шанс, якщо у Вільнюсі УА не буде підписано, Сміт сказав: «Угода з Україною не має якогось інституційного дедлайну, немає терміну придатності цього документа».

«Не існує норми, яка дозволяє нам сказати: окей, хлопці, якщо ми не підпишемо УА до такої-то дати, ми повинні почати переговори наново. Немає технічної причини для того, щоб УА не залишалася на столі. І я розраховую на те, що ЄС буде й далі дотримуватися позиції "відкритих дверей". Україна вирішила взяти паузу в процесі? Що ж, ми будемо готові продовжити його, як тільки український уряд теж буде до цього готовий», - запевнив посол.

Крім того, на запитання про те, чи можливе підписання УА після початку виборчої кампанії, а в 2014 році в ЄС і в 2015 році в Україні повинні відбутися вибори, посол зазначив, що досвід показує, що вибори часто ускладнюють ситуацію.

«Це не означає, що підписання стає неможливим у період виборів, але треба усвідомлювати те, що обидві виборчі кампанії - як у ЄС, так і в Україні - внесуть додаткові складнощі», - вважає Сміт.