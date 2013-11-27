Росія готова виводити відносини з Україною зі "штопора" - прес-секретар Путіна

Про це заявив журналістам прес-секретар голови російської держави Дмитро Пєсков, коментуючи висловлювання президента України Віктора Януковича.

Янукович в інтерв'ю українським телеканалам, яке було показано в середу вранці, заявив, що відносини Росії й України зайшли в штопор, і двосторонню угоду про стратегічне партнерство пора оновити, повідомляє РІА Новости.

"Безумовно, як дві партнерські сторони у разі, якщо в однієї сторони виникають якісь міркування щодо можливих шляхів вдосконалення двосторонніх відносин, то інша сторона завжди буде готова якнайконструктивнішим чином ці міркування обговорити", - сказав Пєсков.

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Нагадаємо, минулого четвер уряд України вирішив припинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС, яке планувалося на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі 28-29 листопада. Уряд пояснив, що Україна має великі втрати в торгівлі зі своїми основними торговими партнерами - Росією та СНД, і асоціація з ЄС загрожує Києву втратою цих традиційних ринків.

Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати заяви про те, що Росія нібито чинить тиск на Україну, опираючись підписанню нею угоди про асоціацію з Євросоюзом, зазначив: "Путін неодноразово говорив про те, що питання про підписання або непідписання угоди про асоціацію з ЄС є суверенною внутрішньою справою, що рішення треба приймати в Києві, і до цього рішення Росія жодного стосунку не має".

Він додав, що російсько-українські відносини є дуже багатоплановими, про що вчора на прес-конференції говорив президент РФ. "Сенс сказаного президентом зводився до того, що Росія співпрацювала з Україною і буде співпрацювати далі в будь-якому разі. Президент озвучив зацікавленість Росії в цьому", - нагадав Пєсков.