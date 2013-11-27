Україна-ЄС: Меркель хоче нагадати Путіну, що холодна війна вже скінчилася

Про це Меркель заявила, відповідаючи на запитання ТСН.

Як зазнала канцлер, вона хоче нагадати Президенту Росії Володимиру Путіну, що холодна війна закінчилася, а значить, не треба розглядати євроінтеграцію України як інструмент проти Росії. Про це канцлер планує особисто поговорити з російським Президентом.

Також Меркель зазначила, що завтра у Вільнюсі сподівається зустріти Президента України Віктора Януковича і сказати йому, що запрошення підписати Угоду про асоціацію з ЄС в силі.

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"Наскільки я читала, він буде заперечувати, що його до такого рішення підштовхнула Росія. Він напевне твердитиме, що це самостійне його рішення. До речі, інколи він говорить, що навпаки Європа чинила тиск, але з цим уже не погоджуся я", - наголосила Меркель.

Вона нагадала, що Євросоюз дав Україні запрошення в рамках політики «Східного партнерства». "Україна наразі ухвалила рішення в даний момент не підписувати Угоду про асоціацію. Ми будемо і надалі запрошувати Україну зробити це", - пообіцяла канцлер.

За словами Меркель, у цьому питанні є структурна проблема. Бо наближення України до Європи у Росії розуміють як віддалення від Росії. "Цей менталітет "або/або" нам треба побороти. Самі країни «Східного партнерства» впоратися з цим не зможуть. Тут потрібно діяти Європейському Союзу. І в цьому я бачу особливе завдання для Німеччини, це нам треба говорити з Росією. Щоб ми нарешті попрощалися з оцим "все або нічого". Холодна війна вже закінчилася. Країни повинні мати можливість приймати самостійні рішення", - наголосила канцлер.

При цьому Меркель зазначила, що вони бачать Росію як стратегічного партнера. Адже ЄС купує російський газ. А сама Росія зацікавлена в партнерстві, яке спрямоване на її модернізацію.

"Нам потрібно подолати останні релікти холодної війни, і я дуже охоче докладатиму і своїх зусиль", - запевнила канцлер.